Власти Энгельса советуют жителям отдаленных поселений района запастись продовольственными продуктами и питьевой водой.
Администрация рекомендует предпринимателям обратить внимание на возможные нештатные ситуации из-за снежных заносов и заранее снабдить сельские магазины необходимым количеством продовольствия.
Кроме того, снабжающим организациях запрещается поднимать цены на товары в случае нештатной ситуации, в том числе в придорожных кафе. А для беспрепятственного завода продукции нужно очистить от снега территорию, прилегающую к торговой точке.
В администрации напомнили, что в экстренных случаях жители всегда могут обратиться в диспетчерскую необходимой службы. С мобильника нужно набрать комбинацию из трех цифр, начиная с «1», и затем номер службы:
— 101 — пожарная охрана,
— 102 — полиция,
— 103 — скорая помощь,
— 104 — аварийная служба газовой сети.
Для вызова со стационарного телефона нужно использовать стандартный набор номеров: 01, 02, 03, 04. Звонок во все экстренные службы бесплатный.