Власти Энгельса советуют жителям отдаленных поселений района запастись продовольственными продуктами и питьевой водой.

Администрация рекомендует предпринимателям обратить внимание на возможные нештатные ситуации из-за снежных заносов и заранее снабдить сельские магазины необходимым количеством продовольствия.

Кроме того, снабжающим организациях запрещается поднимать цены на товары в случае нештатной ситуации, в том числе в придорожных кафе. А для беспрепятственного завода продукции нужно очистить от снега территорию, прилегающую к торговой точке.

В администрации напомнили, что в экстренных случаях жители всегда могут обратиться в диспетчерскую необходимой службы. С мобильника нужно набрать комбинацию из трех цифр, начиная с «1», и затем номер службы:

— 101 — пожарная охрана,

— 102 — полиция,

— 103 — скорая помощь,

— 104 — аварийная служба газовой сети.

Для вызова со стационарного телефона нужно использовать стандартный набор номеров: 01, 02, 03, 04. Звонок во все экстренные службы бесплатный.