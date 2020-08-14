В Саратовской области откроется Центр управления регионом, сообщает министерство цифрового развития и связи Саратовской области.

Соглашение о сотрудничестве уже подписано с некоммерческой организацией «Диалог». Данный центр создается по приказу президента Российской Федерации Владимира Путина, который еще 30 января поручил создать во всех субъектах центры управления регионами.

Новые организации призваны анализировать все жалобы, поступающие в органы власти, как в социальных сетях, так и при личном обращении.

Центр управления регионом в Саратовской области начнет функционировать с 1 декабря.

— По сути ЦУР – это новый формат рассмотрения обращений граждан в цифровой среде, обеспечивающий эффективную обратную связь между органами власти и населением. Он позволит быстрее реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, обращения, а значит, учитывать мнение населения и эффективнее разрешать проблемы, с которыми жители области сталкиваются в повседневной жизни, — рассказал министр цифрового развития и связи области Адель Славутин.