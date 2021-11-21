Жители Заводского района Саратова жалуются на отсутствие помощи в доме, который признан аварийным несколько лет назад. Информация об этом появилась в социальных сетях.

-Дом по адресу Волгодонская,4 был признан аварийным в 2017 году. Дом разваливается. Каждый месяц квартиры 1-го этажа затапливает канализационной водой, так как колодцы переполнены, а подвалы затоплены. Ситуация повторяется.

Управляющая компания не выполняет своих обязанностей: игнорируют жалобы, врут и бросают трубку. Последний раз мужчина из управляющей компании начал орать, и сказал, что бесплатно ничего делать не будет и вообще откажется от нашего дома. После не берет трубку.

Обращались в администрацию а и опять получили игнор. Нам сказали, что отправили заявку в водоканал, но по факту оказалось что заявки не было. Водоканал так и не приехал, — рассказывают местные жители.

Жильцы уточняют, что обходиться своими силами и нанимать рабочих обходится недешево — каждый раз в районе шести тысяч рублей.