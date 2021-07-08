В минувшем июне в Саратовской области прошел сильный ураган. Пострадали многие здания — дома, школы и другие соцобьекты.

Одним из районов, которому был причинен значительный ущерб, стал Аткарский.

В пресс-службе зампреда правительства Саратовской области Александра Соловьёва сообщили, что там продолжает действовать режим ЧС. По предварительным данным, пострадало 59 частных жилых домов. На выплату единовременной материальной помощи собирают документы 130 человек.

14 крыш зданий уже отремонтировано, две из них — за последние сутки. По предварительным данным причиненный школам ущерб оценивается в сумму свыше трех миллионов рублей.

Такой же режим действует в Федоровском районе — пострадало 23 частных дома в селах Морцы, Никольское, поселке Солнечный. Выделеео 264 листа шифера и восемь рулонов рубероида. В ремонте нуждаются крыши пожарного поста, здания администрации, школы, котельной, сельского дома культуры и детсада в селе Морцы. В поселке Солнечный — крыша школы, в селе Никольское — крыша насосной станции.

По предварительным данным ущерб оценивается в сумму свыше пяти миллионов рублей.