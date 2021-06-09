Вчера, 8 июня, в Саратове прошел сильный ливень — машины буквально плавали по дорогам, одна из них даже утонула на Томской улице. Также затопило областную клиническую больницу. Мэр Саратова Михаил Исаев собирал срочное совещание по этому поводу.

По информации ЕДДС, вчера подтопило два дома в Октябрьском районе — на 4-й и 9-й Линии, четыре дома в Заводском районе города — на 2-й Пионерской улице и Ново-Астраханском шоссе и один на Зенитной. Также зафиксировано подтопление с крыш трех домов в Заводском районе — одного в Шарковке, двух на Огородной и Кавказской. А еще ливневок на улице Томской, Энтузиастов, Пензенской и Азина, Танкистов.

Падали деревья — в Заводском и Кировском районах, на Пензенской и Барнаульской улицах.

МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой» ночью и утром 9 июня ликвидировали последствия вчерашнего ливня. Дороги убрали от намытого щебня, песка и мусора, провели грейдирование размытых дорог в частном секторе Октябрьского и Заводского районов.

В Заводском, Кировском и Октябрьском районах города распилили и убрали три упавших дерева. С дорог и тротуаров убрали намытый мусор, на улице Танкистов оперативно очистили от щебня трамвайные пути. Завершается уборка проезжей части от песка, размытого ливнем с участка ремонтируемого тротуара.

Кроме того, расчистили ливневую канализацию и ликвидировали подтопления на улице Тракторной и проспекте 50 лет Октября, на улице Академика Антонова, а также на улицах Соколовой и Астраханской.