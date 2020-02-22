Молодая пара из Аткарска Саратовской области нашли чужую банковскую карту и устроила шопинг, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

21-летняя девушка нашла на улице чужую банковскую карточку и подговорила своего 22-летнего бойфренда использовать ее для того, чтобы расплачиваться за покупки в продуктовых магазинах. В общей сложности влюбленные потратили 3,034 тысячи рублей, после чего из задержали.

Влюбленные не стали отрицать очевидного и признались во всем. Сейчас полицейские решают, возбуждать ли на молодых людей уголовное дело.