33-летний житель Энгельса познакомился с интернете с девушкой и был ей так очарован, что спустя пару дней перевел ей 2,7 тысячи рублей на билет из Чебоксаров в Энгельс, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Мужчина написал заявление в полицию о том, что стал жертвой мошенницы в социальной сети, после того как девушка перестала выходить на связь. Полицейскими было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба управления МВД по Саратовской области, в ходе расследования было установлено, что девушка выходила на связь с фейкового аккаунта, а банковская карта, на которую был совершен перевод, принадлежит жителю города Алатырб.

В ходе служебной командировки сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Энгельсское» установили место жительства владельца карты и опросили его. Выяснилось, что банковской картой пользовалась и сожительница опрошенного. 28-летняя женщина, ранее судимая за причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством, призналась – умышленно разместила в соцсетях фотографии другой девушки, чтоб привлекать мужское внимание и разводить кавалеров на деньги. Когда поняла, что от жителя Энгельса больше не будет денежных переводов, прекратила с ним переписку.

Сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемой.