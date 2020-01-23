Первые 100 работ поступили от журналистов и блогеров Поволжья на IX конкурс «Вместе в цифровое будущее», который организовал «Ростелеком» в партнерстве с корпорацией NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы».

Автором сотого материала «Облака сгущаются над Россией» стала внештатный корреспондент самарского издания «Коммерсант-Волга» Екатерина Кособокова, пишущая под псевдонимом Марина Сергеева. В своей статье она анализирует темпы роста облачных решений в стране и отмечает, что вслед за бизнесом преимущества виртуальных хранилищ оценил и госсектор. А будущее, считает Екатерина, — за мультиоблаками сразу от нескольких поставщиков.

-В конкурсе «Ростелекома» я участвую уже пятый раз: тема цифровых технологий мне близка. Когда пишу тексты, стараюсь донести до читателя сложную информацию просто. Для меня конкурс — это хороший стимул в работе и мотивация к поиску новых форм и решений, — говорит Екатерина Кособокова.

-Традиционно среди участников конкурса в Поволжье лидируют журналисты интернет-СМИ. Не меньший интерес к конкурсу проявляют и представители печатных изданий. В конкуренции с электронными площадками они заявляют серьезные аналитические материалы по темам кибербезопасности и цифровой экономики, — отмечает директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Сыров.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» призван привлечь внимание журналистов и блогеров к теме инновационных разработок и сервисов, их использования в различных сферах жизни общества. Для участия необходимо подать заявку на сайте www.smi.rt.ru до 31 марта.

Принимаются материалы, опубликованные в СМИ и социальных сетях или вышедшие в эфир с 1 апреля 2019 года по 31 марта включительно. Направления: печатная пресса, радио и телевидение, интернет-СМИ и информационные агентства и социальные медиа. Участники могут подать заявки в три специальные номинации.

Компания NEC оценит работы по 5G, «Ростелеком» поддержит материалы по теме «Кибербезопасность». Еще одну номинацию — «Цифровая экономика» — в этом году учредил портал «Будущее России. Национальные проекты» ИА ТАСС.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне. Победителей ждет поездка в штаб-квартиру компании NEC осенью этого года.