Региональный президиум политсовета партии «Единая Россия» выдвинул для рассмотрения на генеральном президиуме партии предложение по кандидатуре Алексея Антонова для наделения полномочиями члена Совета Федерации вместо Людмилы Боковой, занявшей кресло замминстра связи. Об этом сообщает пресс-служба партии.

После рассмотрения на заседании Президиума Генерального совета предложение по кандидатуре будет направлено фракции «Единой России» в Саратовской областной Думе по представлению Бюро Высшего совета Партии с учетом предложения Президиума регионального политсовета.