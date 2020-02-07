Житель Новоузенска предстанет перед судом за растление подростка.

По информации СУ СКР, в октябре 2019 года 54-летний мужчина пообещал избавить 15-летнюю девочку от порчи с помощью нетрадиционного лечения и пригласил ее к свою квартиру.

При встрече «целитель» предложил подростку раздеться, на что она категорически была не согласна. После этого злоумышленник силой раздел девочку и надругался над ней.

О случившемся пострадавшая рассказала свой бабушке, которая обратилась в полицию.

Сейчас растлитель задержан и на него заведено уголовное дело. Несмотря на непризнание вины, дело направлено в суд на рассмотрение.