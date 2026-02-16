Вместо троллейбуса № 3 в Саратове запустили дублирующий автобус в феврале

В Саратове организовали временный автобусный маршрут, который заменит троллейбус № 3 на период его простоя.

По информации от компании-перевозчика, на линии будет задействовано до четырех единиц техники различной вместимости. Движение планируется сохранять до восстановления работы троллейбусов, предположительно до 20 февраля.

Плата за проезд установлена в размере 45 рублей как при наличном, так и безналичном расчете, также действуют льготные транспортные карты. Автобусы будут ходить с интервалом в 20 минут. Эта мера направлена на минимизацию неудобств для горожан на время приостановки электротранспорта из-за технических работ.

С возвращением троллейбусов на линию компенсирующий маршрут перестанет функционировать. Жителей призывают учитывать данное обстоятельство при построении маршрутов и отслеживать обновления от официальных представителей транспортной службы.

Ольга Сергеева