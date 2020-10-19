Сегодня, 19 октября, бассейн “Саратов” после долго простоя наконец-то принимает посетителей. Об этом сообщили в Управлении по физической культуре и спорту администрации города.

Туда нельзя было попасть во-первых из-за ограничительных мер, а во-вторых, потому что не было введено центральное отопление.

Обычно учреждение открывали после планового летнего ремонта во время начала отопительного сезона. В этом году из-за строительства нового ФОКа запуск был сорван. Работы закончили к 12 октября, а тестовый пуск отопления в бассейн показал, что есть протечки. К концу прошлой недели рабочие устранили дефекты.