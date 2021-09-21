В селе Краснокутского района обнаружен труп пенсионера. Об этом сообщает следственное управление по Саратовской области.

20 сентября жительница села Логиновка пришла навестить своего 82-летнего дедушку, который жил по соседству.

Когда она зашла, то заметила, что дом сильно перетоплен, а печь включена. Проследовав в комнату, она обнаружила родственника без признаков жизни.

Признаков насильственной смерти на теле мужчины следователи не выявили. По предварительным данным, его смерть наступила из-за отравления продуктами горения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.