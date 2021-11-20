Внук вынес из дома своего деда технику и колеса, чтобы купить алкоголь, — сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В полицию обратился 82-летний житель Саратова, заявив о том, что неизвестные обокрали его дом, вынеся оттуда стиральную машинку и пылесос, а также забрали колеса из гаража.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность вора – им оказался 28-летний безработный внук. Он сознался, что продал стиральную машинку неизвестному за пять тысяч рублей. Остальное имущество он сдал в комиссионку. Деньги он тратил на спиртное.