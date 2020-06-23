Житель Саратова признался в убийстве своего 69-летнего деда, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

По данным следствия, в феврале 2020 года 30-летний саратовец вернулся из тюрьмы и попросился пожить к 69-летнему деду на улице Буровая в Ленинском районе Саратова.

Совместное проживание родственников не было спокойным. Внук часто избивал пенсионера, считая, что тот пренебрегает гигиеной. В июне 2020 года, в процессе очередной ссоры, 30-летний мужчина ударил деда по пояснице шлангом от стиральной машинки. Уже 14 июня он нанес около десяти ударов кулаками по груди пожилому человеку. А через два дня мужчина избил деда, нанося многочисленные удары по груди и спине. 17 июня пожилой мужчина скончался от полученных травм.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти пожилого человека явились полученные травмы в области груди и переломы ребер.

Сейчас злоумышленнику предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего Мужчина сознался в содеянном преступлении, его заключили под стражу.

На сегодняшний день следствие по данному делу продолжается.