Перед судом предстанет 30-летний ранее судимый мужчина, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Ранее сообщалось, что в феврале 30-летний мужчина вышел из тюрьмы и попросился пожить к своему 69-летнему деду на улице Буровая в Саратове. Но после этого жизнь пенсионера сильно изменилась – внук «устраивал взбучки» нечистоплотному деду. Однажды, 16 июня, терпение чистюли лопнуло, бывший зэк избил своего деда за пренебрежение мерами гигиены.

От полученной тупой травмы груди с множественными переломами ребер пенсионер выжить не смог. Только на следующий день внук сообщил родственникам о мертвом мужчине, те и вызвали полицию.

Обвиняемый сознался и раскаялся в содеянном, его заключили под стражу. Теперь он ожидает вынесения приговора.