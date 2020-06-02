В Саратовской области внук убил родную бабушку. Об этом сообщат пресс-служба регионального следственного комитета.

В рабочем поселке Базарный Карбулак, 15 апреля этого года почтальонка навещала 78-летнюю пенсионерку. Работница почты обнаружила хозяйку жилища мертвой, гостья вызвала полицию. После судебно-медицинской экспертизы, была выявлена причина смерти — перелом костей лица.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье “убийство”. Полицейские задержали подозреваемого в этом 28-летнего внука погибшей. Он проживал в одном из поселков Базарно-Карбулакского района.

Сейчас проводится комплекс действий направленных на закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.