Внутренний аудит проводится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) на плановой основе ежегодно по всей филиальной сети вуза и в Московском кампусе. Он направлен на проверку соответствия образовательных программ, учебной документации и материальной базы, внутренним требованиям Академии.

«Комплексная проверка в содержательной части затрагивает организацию учебного процесса — мы оцениваем образовательные программы на предмет соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, собственным стандартам Академии, а также федеральному законодательству и локальным нормативным актам, – подчёркивает ректор Президентской академии Владимир Мау. – В РАНХиГС уже на протяжении нескольких лет эффективно работает система внутреннего аудита, мы проводим подобные проверки на регулярной основе».

Плановая проверка затрагивает программы как высшего, так и дополнительного профессионального образования. Проводится контроль соответствия учебной документации всем нормативам, выявляются актуальность и уровень итоговой аттестации, оценивается материальная база, включая наличие и качество доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, все филиалы Академии проверяются на соответствие лицензионным и аккредитационным требованиям.

«Внутренний аудит — эффективный инструмент обеспечения качества образования в Академии и Институте. Поддержка на всём образовательном пространстве Академии стандартов качества профессионального образования является условием профессиональных перспектив студентов и фактором удовлетворённости выпускников и работодателей», – отметил директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС Виктор Чепляев.