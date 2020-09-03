Сегодня, 3 сентября, в Саратове для ветерана войны Михаила Тупицкого прошел мини-парад, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Для 96-летнего ветерана двух войн выступил оркестр института Росгвардии.

— Добрый день, дорогие саратовцы, — приветствовал собравшихся Александр Гранков, начальник отдела по работе с ветеранскими, военно-патриотическими объединениями правительства области.

Он рассказал о ВОВ и войне, которая прошла после Великой отечественной — советско-японской, в которой также участвовал ветеран.

Михаил Тупицкий трижды был тяжело ранен и окончил военную службу музыкантом военного оркестра в Порт-Артуре. После до 1989 года он работал на железной дороге.

Для ветерана исполнили песню из кинофильма «Офицеры», балладу о солдате и «День Победы».

Глава областного совета ветеранов Евгений Усков произнес торжественную речь и от имени областного совета вручил ему ветеранский знак как почетному ветерану организации.

Также выступили председатель совета ветеранов Саратовского военного института Росгвардии Дмитрий Никитенко и замначальника военного института Росгвардии Виктор Иноземцев, которые поздравили его с 75-летием Победы.

В окончании прошел парад.