Вчера,7 апреля в саратовском Дворце водных видов спорта начались областные соревнования по прыжкам в воду.

В первенстве за призовые места борются около 100 юношей и девушек, юниоров и юниорок. Спортсмены прыгают с трамплинов высотой 1 и 3 м.

График соревнований очень плотный и напряжённый. Кроме того, областное первенство проводится по программе аналогичной всероссийскому чемпионату. Однако для спортсменов это отличный шанс испытать себя и проявить свои таланты в полной мере.

По словам организаторов мероприятия, саратовский Дворец с тремя бассейнами и прыжковым комплексом является идеальным местом для проведения первенств высочайшего уровня и для качественной подготовки спортсменов.

Целью проведения состязаний является отбор самых сильных участников для включения их в состав сборной Саратовской области, которая представит регион на чемпионате России по прыжкам в воду.

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