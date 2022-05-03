Реализация проекта дворового благоустройства стала возможной благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.

В этом году в двух районах Саратова будут приведены в порядок 34 дворовые территории 100 многоквартирных домов. Об этом сообщает мэр города Михаил Исаев.

— Лично проконтролировал, как идут работы на ряде объектов. Так, на улице Шелковичная в посёлке Завокзальный будет отремонтировано несколько дворов. Жители данного микрорайона давно просили об этом. Ландшафт местности сложный, поэтому потребовал от главы районной администрации особое внимание уделить водоотведению, — отметил Исаев.

В Ленинском районе подрядные организации приступили к ремонту 6 объектов из 17.

Исаев побывал на улице Куприянова и на улице Шехурдина. Работы, по его мнению, организованы с хорошим темпом, на первом объекте в ближайшие дни приступят уже к асфальтировке. Мэр поручил особое внимание уделить занижениям и спускам.

Кроме того, перед главами районных администраций стоит задача вести работу с управляющими домами организациями, чтобы во время реконструкции дворов они занимались ремонтом отмостки, обустройством зеленых зон, приведением в порядок лавочек и детских игровых элементов.