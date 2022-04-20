В Саратовской области ежедневно в месячнике по благоустройству принимают участие порядка 16 тысяч жителей, в том числе сотрудники 3,5 тысяч предприятий, задействовано 482 единицы техники. Ремонтируются дороги общего пользования и тротуары.

С 1 по 18 апреля приведены в порядок 200 парков, скверов и бульваров, в них посажены 198 саженцев деревьев и кустарников, обустроены газоны и цветники, установлены скамейки. К работе подготовлен 21 фонтан.

Также в рамках месячника отремонтировано 55 фасадов зданий, приведены в порядок 13,5 тысячи дворов и 148 детских игровых площадок. На улицах городов и сел окрашено 35 тысяч фонарей и отремонтировано 419 остановочных павильонов.

Также специалисты ликвидировали в регионе 265 несанкционированных свалок. Напомним, на территории Саратовской области реализуется региональный проект «Чистая страна», в рамках которого идет устранение незаконных свалок мусора. Он входит в нацпроект «Экология», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным при поддержке Минприроды РФ и Минприроды области.

Облагорожены 194 могилы участников войн, отремонтированы 106 обелисков и мемориалов.

Месячник продлится до 29 апреля 2022 года.