Полицейским в Вольске 20 октября поступило сообщение о ДТП, произошедшем у села Ключи. Сотрудники ГИБДД, прибыв на место происшествия, установили, что съехавшим в кювет автомобилем «ВАЗ-21099» управлял ранее судимый 18-летний житель Вольска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

—При проверке выяснилось, что у водителя никаких документов на транспортное средство нет, и машина принадлежит другому гражданину. Сотрудники полиции связались с автовладельцем и выяснили, что компания молодых людей находилась у него дома и провожала сына в армию. По предварительной версии, находившийся в алкогольном опьянении подозреваемый самовольно взял ключи от машины и уехал на ней, — уточнили в ведомстве.

Владелец машины написал в полицию заявление об угоне. Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.