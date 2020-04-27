Сотрудники Росгвардии задержали саратовчанку по подозрению в хранении наркотиков.

В пресс-службе вневедомственной охраны рассказали, что ночью воскресенье, 26 апреля, задержанная ехала на машине с выключенными габаритами со своим знакомым из Самары. Увидев правоохранителей, она попыталась избавиться от свёртка с незаконным веществом.

Кроме того, в гаражах на улица Мира росгвардейцы задержали 32-летнего заводчанина. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет, в котором было более девяти граммов наркотиков. Мужчина попытался избавиться от свёртка, но у него не вышло.

По обоим фактам на место происшествия выезжали полицейские. Настоящее время на злоумышленника завели уголовные дела.