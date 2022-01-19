В Саратове продолжается уборка снега и наледи.

Сегодня, 19 января, в работах планируется задействовать 5768 рабочих и 682 единицы техники:

— уборкой дорог и тротуаров занимается 299 спецмашин;

— управляющие многоквартирными домами организации привлекли к очистке дворов 1755 дворников и 136 единиц техники;

— торговые и промышленные предприятия убирают прилегающие территории при помощи 2997 рабочих и 92 спецмашины;

— муниципальные объекты соцсферы расчищают 802 технических работника и 155 единиц техники различной габаритности.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.