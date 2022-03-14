В ходе военной спецоперации на Украине погиб еще один житель Саратовской области — уроженец Вольского района Дмитрий Новиков.

Как сообщило интернет-издание «Вольск.ру», Новикову было всего 23 года.

Дмитрий родился и вырос в поселке Сенной Вольского района Саратовской области.

После окончания местной школы был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы в Калининграде.

Дмитрий решил связать свою жизнь с армией и заключил контракт, оставшись в Вооруженных Силах.

Родные узнали о героической гибели Димы 10 марта.

Жены и детей у погибшего воина нет: молодой человек не успел обзавестись собственной семьей…

Прощание с Дмитрием состоится в понедельник 14 марта в поселке Сенной.

Ранее собщалось о гибели уроженца Балакова Дмитрия Безбородова, Максута Сейтова из Маркса, Андрея Дорофеева из Ртищева, Максима Ханыгина из села Озерное Аткарского района и Алексея Малова из Вязовки Базарно-Карабулакского района.

Напомним, специальная военная операция РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года и длится на сегодняшний день 19 суток.

Фото: Вольск.ру