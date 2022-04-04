Саратовец заключен под стражу за убийство своего сына ножом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Так, вечером 1 апреля 59-летний мужчина выпивал с 37-летним сыном на кухне частного дома по улице Рабочей в селе Усть-Курдюм. В процессе общения между родственниками произошел конфликт. Во время ссоры старший из мужчин воспользовался ножом и не менее двух раз ударил им в грудь сына. Пострадавший скончался на месте.

На шум прибежала супруга обвиняемого и по совместительству мать потерпевшего, которая незамедлительно вызвала сотрудников полиции и скорую медицинскую помощь.

Расследование уголовного дела продолжается.