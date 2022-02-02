Ночью на территории областного центра продолжится комплексная уборка снега и наледи.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

В областном центре ведутся работы по очистке дорог, тротуаров, общественных пространств и дворов от снега и наледи. Также проводится комплексная уборка территорий. Так, в ночь со 2 на 3 февраля с 20.00 запланировано ограничение движения и парковки по:

— ул. Саперная от пр. 50 лет Октября в сторону ул. Лунная;

— ул. Вольская от ул. Б. Горная до ул. Кутякова;

— ул. Чапаева от ул. Гоголя до ул. Зарубина;

— ул. Гоголя от ул. Чапаева до ул. Вольская.

Кроме того, продолжается патрулирование улиц экипажами ГИБДД. Машины, припаркованные с нарушениями ПДД и мешающие уборке, будут эвакуированы.

Так, за прошедшую ночь было эвакуировано 19 автомобилей.