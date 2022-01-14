Прошедшей ночью на улицах Саратова велась комплексная уборка от снега, сообщает пресс-служба администрации. Для этого на нескольких улицах было перекрыто движение и ограничена парковка.

С участием ГИБДД проводилась эвакуация автомобилей, припаркованных под запрещающими знаками.

Так, был перекрыт участок улицы Большая Казачья от улицы Горького до улицы Чапаева.

— Были и машины, брошенные водителями под запрещающими знаками. В этих случаях осуществляется эвакуация на спецстоянку. Хотелось бы

обратиться и к тем, кто паркуется по правилам: отнеситесь с пониманием к

установленным временным знакам и переставьте транспортные средства на

период уборки, – отметил зампред комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова Игорь

Поздникин.



Он также подчеркнул, что мероприятия по эвакуации транспортных средств

будут проводиться в ежедневном режиме.