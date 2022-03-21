Губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о трагичекой гибели еще двоих военных во время военной спецоперации на Украине.

Радаев выразил слова соболезнования семьям капитана Дениса Попова из Саратова и сержанта Руслана Нугаялифа из Ровенского района, погибших на Украине.

— Мужество, готовность выполнить поставленную задачу — это и есть часть профессии военного. Вечная слава и светлая память патриотам своей страны, — отмечается в правительственном некрологе.

Напомним, ранее сообщалось еще о восьми убитых в ходе спецоперации наших земляках.