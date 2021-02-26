Сегодня, 26 февраля председатель госдумы Вячеслав Володин встречается с директорами школ, заведующими детских садов и родительскими комитетами в Балакове Саратовской области.

Спикер парламента намерен обсудить с ними проблемные вопросы, которые существуют в образовательных учреждениях, в том числе отсутствие финансирования.

Во время встречи Вячеслав Володин уделил отдельное внимание планам по ремонту дорог и тротуаров в Балакове. При этом он отметил роль в решении этих проблем депутата госдумы Николая Панкова, который в прошлом году инициировал программу ремонта тротуаров в городе и пообещал свое содействие в этом в дальнейшем.