Сегодня, 4 октября, отмечается Всемирный день архитектуры. В честь этого праздника в Саратове на Воскресенском кладбище состоялось возложение цветов к памятнику на могиле архитектора Карла Мюфке.

Выдающийся русский и советский архитектор, художник и строитель жил и работал в Саратове. Благодаря ему появились четыре основных корпуса, составивших завершенный ансамбль СГУ имени Чернышевского и здания клиник медицинского университета в клиническом городке.

Также в 2019 году на территории IV корпуса СГМУ имени Разумовского архитектору был установлен памятник.

Сегодня на мероприятии присутствовали председатель комитета по архитектуре Анастасия Пузанова и заведующий музеем истории СГУ имени Чернышевского Лариса Степанян. Степанян отметила, что напоминание потомкам о деятельности выдающихся личностей города крайне важно для сохранения исторического наследия.