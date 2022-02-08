Сегодня, 8 февраля, в уборке снега с территории Саратова примут участие почти 6 тысяч рабочих и более 550 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

В работах на очистке улиц, дворов и общественных пространств задействованы 5964 рабочих и 558 единиц техники. Дороги федерального, регионального и местного значения убирают 262 единицы техники.

Дворовые территории очищают 1753 дворника и 108 машин спецтехники. Объекты социальной сферы расчищают 89 единиц техники и 818 технических сотрудников. К уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 99 машин спецтехники и 3122 рабочих.