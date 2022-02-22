Сегодня, 22 февраля, к работам по очистке улиц Саратова привлечено 5275 рабочих и 455 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Дороги федерального, регионального и местного значения убирают 214 единиц техники Дворовые территории расчищают от снега и наледи 1699 дворников и 73 спецмашины.

На объектах социальной сферы задействованы 110 единиц техники и 750 технических сотрудников, а к уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 58 спецмашин и 2645 рабочих.