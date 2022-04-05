Во вторник 5 апреля в Саратове воздух прогреется до +5 градусов. 

Осадки синоптики не прогнозируют. 

День ожидается пасмурным с прояснениями. 

Ветер переменного направления с порывами до 9 м/с. 

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