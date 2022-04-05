Домой Рубрики Новости Саратова Во вторник в Саратове немного потеплеет РубрикиНовости Саратова Во вторник в Саратове немного потеплеет По Новости Саратова - 05.04.2022 52 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Во вторник 5 апреля в Саратове воздух прогреется до +5 градусов. Осадки синоптики не прогнозируют. День ожидается пасмурным с прояснениями. Ветер переменного направления с порывами до 9 м/с. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА 5 апреля — Международный день супа Реформа в правительстве Саратовской области: Новым министром станет Роман Грибов В Энгельсе из-за ремонта на все лето перекроют для автомобилистов две улицы ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ 5 апреля — Международный день супа Новости Саратова - 05.04.2022 0 Один раз в сутки суп должен быть в желудке, - гласит народная мудрость. Чтобы донести важность первого во всех смыслах блюда до людей, и был... Реформа в правительстве Саратовской области: Новым министром станет Роман Грибов 05.04.2022 Во вторник в Саратове немного потеплеет 05.04.2022 В Энгельсе из-за ремонта на все лето перекроют для автомобилистов две... 05.04.2022 Радищевскому музею не везет: новый директор Владимир Тарновский продержался в должности... 05.04.2022