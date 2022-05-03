Домой Рубрики Новости Саратова Во вторник в Саратове немного потеплеет РубрикиНовости Саратова Во вторник в Саратове немного потеплеет По Новости Саратова - 03.05.2022 38 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Во вторник 3 мая в Саратове днем ожидается до +13 градусов. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в течение дня осадки не прогнозируются. Облачность переменная. Ветер незначительный, до 7 м/с южного направления. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА 3 мая — Всемирный день свободы печати В Саратове вандалы снова изуродовали памятник «Позвони маме» в Детском парке В экстренные службы Саратова поступили 25 тысяч вызовов от граждан ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ 3 мая — Всемирный день свободы печати Новости Саратова - 03.05.2022 0 Мировая история содержит немало примеров того, как журналисты и целые издания подвергались и подвергаются до сих пор репрессиям и гонениям со стороны власти. СМИ преследуют... Во вторник в Саратове немного потеплеет 03.05.2022 В Саратове вандалы снова изуродовали памятник «Позвони маме» в Детском парке 03.05.2022 В экстренные службы Саратова поступили 25 тысяч вызовов от граждан 03.05.2022 Жителя Заводского района Саратова заподозрили в убийстве женщины в подъезде 03.05.2022