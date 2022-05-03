Во вторник 3 мая в Саратове днем ожидается до +13 градусов. 

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в течение дня осадки не прогнозируются.

Облачность переменная.

Ветер незначительный, до 7 м/с южного направления. 

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