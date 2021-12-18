В следующий вторник в Саратовском районе из-за ремонтных работ закрывают железнородорожный переезд.

Речь идет о 259 километре перегона Тарханы — Липовский, ограничения продлятся с 9:00 до 17:00.

Обьехать можно по путепроводу через Сабуровку.