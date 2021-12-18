Домой Рубрики Новости Саратова Во вторник в Саратовском районе закрывают переезд РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Во вторник в Саратовском районе закрывают переезд По Новости Саратова - 18.12.2021 72 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В следующий вторник в Саратовском районе из-за ремонтных работ закрывают железнородорожный переезд. Речь идет о 259 километре перегона Тарханы — Липовский, ограничения продлятся с 9:00 до 17:00. Обьехать можно по путепроводу через Сабуровку. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Мужчина пострадал в столкновении четырех авто на Усть-Курдюмской в Саратове В Саратове откроется предновогодняя медовая ярмарка Автобус с отказавшими тормозами в Саратове сбил восемь человек и протаранил семь машин ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Мужчина пострадал в столкновении четырех авто на Усть-Курдюмской в Саратове Новости Саратова - 18.12.2021 0 Сегодня в Волжском районе Саратова столкнулись четыре авто - КамАЗ, Daf,Hyundai и Lada Priora. В результате ДТП на Усть-Курдюмской улице пострадал водитель третьего авто,... В Саратове откроется предновогодняя медовая ярмарка 18.12.2021 Во вторник в Саратовском районе закрывают переезд 18.12.2021 Автобус с отказавшими тормозами в Саратове сбил восемь человек и протаранил... 18.12.2021 Саратовские школы получат деньги на поддержание чистоты 18.12.2021