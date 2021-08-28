Жильцы улиц 1-я Пионерская, Ново-Астраханская и Пристанская в Саратове остались без коммунального ресурса.

Как информирует ООО «КВС», воду пришлось отключить из-за прорыва на городском водопроводе по адресу: ул. 1я Пионерская, 46.

В субботу 28 августа краны пересохли в квартирах на улице 1я Пионерская от 8-го Артельного проезда до 4-й Нагорной улицы, Ново-Астраханской улице от 2-й Нагорной улицы до 4-й Нагорной улицы.

Такая же ситуация сегодня и на улице Пристанская, 55, где прорвало трубу.

Воды нет на улице Пристанская от улицы Вольской до улицы Чапаева, 1й Магнитный проезд.