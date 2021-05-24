Вчера, 23 мая, жители села Ахмат Саратовской области пожаловались на состояние местной набережной.

Дело в том, что благоустройство в рамках госпрограммы еще в 2020 году оказалось неудовлетворительным по качеству. Потратили 2,729 миллиона рублей — на установку ограждения, малых архитектурных форм, сделали прогулочную тропинку, но обезопасить объект от наплыва воды никто и не подумал.

В итоге значительный кусок асфальта просто размыло. Видео с места событий опубликовала в соцсетях местная жительница Елена Раздобудова.

Запись вызвала интерес у местных жителей, многие даже сделали репост.