Сегодня, 8 октября, около делового центра «Навигатор» в Саратове произошла драка между водителями автобуса № 11 и троллейбуса № 5. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Причиной конфликта стало соблюдение водителем электротранспорта расписания движения, что вызвало агрессию со стороны водителя автобуса. Через открытое окно мужчина ударил в лицо своему коллеге по профессии.

Пострадавшему вызвали «скорую» и отвезли в 6-ю городскую больницу. Также на место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которые приняли заявление об избиении.

Как объяснили представители электротранспорта, маршрут 11 автобуса на 80% дублирует схему движения троллейбуса № 5. Они считаются прямыми конкурентами, а водители автобусов пытаются любыми средствами обслужить большее число пассажиров.

Также администраций было зафиксировано одно из сообщений из группы в Вайбере «11 маршрут», в котором один из представителей группы призывает водителей автобусов конфликтовать с представителями «СГЭТ».