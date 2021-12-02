Пассажиры автобусного маршрута 53 едва остались целы после экстремальной поездки по городу.

— 1 декабря с 17до 18 час мы совершали поездку на маршруте 53. Водитель, начиная с Сенного, гнал и обгонял автобус номер 11, резко тормозил, нецензурно выражался. Когда, наконец-то, поровнявшись с водителем 11 автобуса, он открыл дверь на ходу и начал ругаться на водителя 11 автобуса. Также курил во время езды, ругался с пассажирами и отказывал оплату проезда по карте. Прошу Минтранс, взять под контроль ситуацию и не оставить безнаказанно действия водителя, — описали свои мучения во время езды пассажиры в соцсетях.

Администрация Саратова оперативно отреагировала на жалобу, проинформировав, что сообщение о действиях водителя маршрута 53 передано перевозчику для принятия дисциплинарных мер и проведению дополнительного инструктажа водительского состава.

Фото: соцсети