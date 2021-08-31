Вчера вечером, 30 августа, в Татищевском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

В 22:45 на 248 километре трассы, соединяющей Тамбов и Саратов 25-летний водитель КамАЗ-58146с остановился правыми колесами на обочине, левыми на дороге с заглушенным двигателем и неработающими фарами. Он не выставил знак аварийной остановки.

65-летний мужчина, который был за рулем Chevrolet не увидел бетономешалку, врезался в нее и сбил шофера, который стоял на дороге.

Парень погиб в автомобиле «скорой помощи».