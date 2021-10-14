В Саратове пойман, попытавшийся уйти от погони водитель, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В вечернее время суток автомобиль ОКА ехал с сильным превышением скорости, в связи с чем находящийся на дороге инспектор ГИБДД потребовал его остановиться, но тот пронесся мимо.

Сотрудники дорожной полиции начали погоню, в ходе которой «беглец» на малолитражке не справился с управлением и врезался в бетонный столб. Водитель не пострадал.

Оказалось, что он ехал без прав, и ранее уже привлекался за нетрезвое вождение. Ему грозит уголовная ответственность.