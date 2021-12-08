Сегодня на подъезде к Вольску произошла авария. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

62-летний водитель Chevrolet Niva опрокинулся, его и 61-летнего пассажира авто госпитализировали.

Обстоятельства выясняются.

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