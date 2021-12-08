Домой Рубрики Новости Саратова Водитель Chevrolet Niva опрокинулся на трассе под Саратовом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель Chevrolet Niva опрокинулся на трассе под Саратовом По Новости Саратова - 08.12.2021 36 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня на подъезде к Вольску произошла авария. Об этом сообщили в областном УГИБДД. 62-летний водитель Chevrolet Niva опрокинулся, его и 61-летнего пассажира авто госпитализировали. Обстоятельства выясняются. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА На пост бизнес-омбудсмена выдвинули кандидатуру зампреда Торгово-промышленной палаты Трое полицейских из Саратова попались на фиктивных командировках Панков: Нужно как можно быстрей и качественней завершить строительство детских спортсооружений ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ На пост бизнес-омбудсмена выдвинули кандидатуру зампреда Торгово-промышленной палаты Новости Саратова - 08.12.2021 0 Сегодня, 8 декабря, на заседании комитета по экономике в Саратовской облдуме представили кандидатуру на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Предыдущий бизнес-омбудсмен покинул пост 7... Трое полицейских из Саратова попались на фиктивных командировках 08.12.2021 Панков: Нужно как можно быстрей и качественней завершить строительство детских спортсооружений 08.12.2021 Дети-сироты в Саратове смогут получить сертификат на жилье после 23 лет 08.12.2021 Водитель Chevrolet Niva опрокинулся на трассе под Саратовом 08.12.2021