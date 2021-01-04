Сегодня, 4 января, саратовец Александр Тюряхин рассказал в соцсетях о том, как чуть не стал участником аварии.

Горожанин отметил, что трамвай ехал с неработающими световыми приборами, поэтому он заметил его только в последний момент на переезде в районе Молочки.

Гражданин опубликовал видео с места событий.

—В таком ужасном состоянии подвижный состав, они просто угрожают безопасности горожан. Городу необходим новый современный трамвай! — выразил свои эмоции местный житель.

Он напомнил о случае, когда в 2016 году под колеса электротранспорта попала девочка.

В комментариях горожане удивились, как можно было не заметить трамвай.