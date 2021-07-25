Домой Рубрики Новости Саратова Водитель Daewoo Nexia насмерть сбил мужчину в Балашове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель Daewoo Nexia насмерть сбил мужчину в Балашове По Новости Саратова - 25.07.2021 98 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера вечером, 25 июля, в Балашове произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональном УГИБДД. В 18:55 напротив дома №136 на улице Ленина 33-летний водитель Daewoo Nexia сбил 34-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте аварии. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Четверо детей пострадали на пожаре в Энгельсе Водитель Lada Vesta сбил мужчину под Саратовом Деревянный дом вспыхнул в селе под Саратовом ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Четверо детей пострадали на пожаре в Энгельсе Новости Саратова - 25.07.2021 0 Сегодня, 25 июля, в Энгельсе на Подгорной улице 131 произошло ЧП. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Полыхали кровля на площади 20 квадратных метров,... Водитель Lada Vesta сбил мужчину под Саратовом 25.07.2021 Деревянный дом вспыхнул в селе под Саратовом 25.07.2021 Ленинский район Саратова остался без воды 25.07.2021 Зарегистрировано 243 новых случая коронавируса в Саратовской области 25.07.2021