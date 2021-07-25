Вчера вечером, 25 июля, в Балашове произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

В 18:55 напротив дома №136 на улице Ленина 33-летний водитель Daewoo Nexia сбил 34-летнего мужчину.

Пешеход скончался на месте аварии.

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