В Балакове задержан местный житель, укравший крупную сумму денег у водителя «ГАЗели». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

Известно, что пострадавший прибыл из Ульяновска, чтобы закупить товар для своей организации. Он заметил поломку фары и остановился на одной из оживленных улиц, чтобы починить неисправность. Дверь салона мужчина не стал запирать. Через некоторое время он обнаружил пропажу из машины пачки денег в сумме более 200 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого 54-летнего жителя Балакова. Он во всем сознался и уточнил, что все потратил на личные нужды.