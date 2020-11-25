Домой Рубрики Новости Саратова Водитель Hyundai Accent сбил девушку на улице Кутякова в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель Hyundai Accent сбил девушку на улице Кутякова в Саратове По Новости Саратова - 25.11.2020 34 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 24 ноября, в Саратове напротив дома №72 на улице Кутякова произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД. Водитель Hyundai Accent сбил 22-летнюю девушку, которую с травмами госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Житель Энгельса лишился тягача за долг в 2,3 млн рублей Пять объектов исторического наследия отреставрируют в Саратове В Саратове пропал мужчина в синем трико ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Житель Энгельса лишился тягача за долг в 2,3 млн рублей Новости Саратова - 25.11.2020 0 Житель Энгельса взял в долг у физлица более 2,3 миллиона рублей, а отдавать деньги не торопился. Об этом сообщили в областном УФССП. Тогда на него... Водитель Hyundai Accent сбил девушку на улице Кутякова в Саратове 25.11.2020 Пять объектов исторического наследия отреставрируют в Саратове 25.11.2020 В Саратове пропал мужчина в синем трико 25.11.2020 Подводный охотник нашел женский труп в реке в Саратовской области 25.11.2020