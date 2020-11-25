Вчера, 24 ноября, в Саратове напротив дома №72 на улице Кутякова произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

Водитель Hyundai Accent сбил 22-летнюю девушку, которую с травмами госпитализировали.

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