Домой Рубрики Новости Саратова Водитель Hyundai задним ходом сбил мужчину в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Водитель Hyundai задним ходом сбил мужчину в Саратове По Новости Саратова - 12.10.2020 65 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 11 октября, в 16:50 напротив дома №85 на улице Челюскинцев 46-летний водитель Hyundai задним ходом сбил 53-летнего мужчину. Об этом сообщили в областном УГИБДД. Пострадавшего с травмами госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Оксану Боровскую ищут в Саратовской области Пять нетрезвых водителей поймали за выходные в Саратове Водитель скончался в опрокинувшемся Chevrolet Niva под Саратовом ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Оксану Боровскую ищут в Саратовской области Новости Саратова - 12.10.2020 0 В Саратовской области ищут 39-летнюю Оксану Боровскую. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Женщина 4 июля поехала из Вольска в поселок Старая... Пять нетрезвых водителей поймали за выходные в Саратове 12.10.2020 Водитель скончался в опрокинувшемся Chevrolet Niva под Саратовом 12.10.2020 Коронавирус. Еще два человека не смогли победить cоvid-19 12.10.2020 Поселок и улицы в Заводском районе Саратова остались без воды 12.10.2020