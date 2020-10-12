Вчера, 11 октября, в 16:50 напротив дома №85 на улице Челюскинцев 46-летний водитель Hyundai задним ходом сбил 53-летнего мужчину. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

Пострадавшего с травмами госпитализировали.