В минувшую субботу, 5 декабря, в Красноармейске произошло ДТП.

Как сообщают в соцсетях, водитель Lada Priora ехал по улице Лермонтова в сторону Интернациональной. На перекрестке он не захотел пропускать автомобиль “скорой”, который ехал по Интернациональной со стороны Рабочей.

В итоге эта машина перевернулась, водитель и фельдшер доставлены в больницу.

В официальном сообществе Красноармейского района в соцсетях отметили, что они чувствуют себя хорошо, несмотря на ушибы. Госпитализация им не понадобилась.

Виновник аварии скрылся и бросил легковушку.

Сотрудники ГИБДД разыскивают его, а город теперь остался без одного автомобиля “скорой”.









